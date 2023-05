"Erano pronti a sparare" Così gli spacciatori armati difendevano il territorio

di Rosella Formenti

È una presenza pericolosa e infestante quella di bande di spacciatori che si contendono le aree boschive nel varesotto, pronte anche a sparare nella guerra tra rivali nel mercato della droga. Senza tregua è l’attività delle forze dell’ordine quotidianamente impegnate nel contrastare lo spaccio con servizi mirati. Un pesante colpo è stato assestato nei giorni scorsi ai due gruppi di nordafricani che si contendono l’area tra Sesto Calende e Vergiate. Le indagini, partite da un’intercettazione telefonica, in corso da mesi, condotte dai carabinieri della Compagnia di Gallarate e della stazione di Sesto Calende, coordinate dalla Procura di Busto Arsizio, hanno portato all’arresto di otto soggetti, marocchini, in parte irregolari, due dei quali fermati in flagranza di reato.

Sequestrati dosi di cocaina, hashish, eroina e armi, fucili a pompa ma anche machete, usati per segnare il territorio, incutere timore e anche regolare i conti con i rivali. Dall’attività investigativa che ha ricostruito i movimenti degli arrestati è emersa la loro pericolosità: sarebbero stati pronti a sparare per difendere l’area su cui esercitano il loro potere criminale, che considerano loro proprietà. E prosegue anche nel nord del Varesotto l’attività di contrasto allo spaccio nei boschi con servizi di controllo straordinario coordinati dalla Compagnia carabinieri di Luino che il primo maggio con i "baschi rossi" delle due Squadre Cacciatori "Sicilia" e "Sardegna" e il personale del Nucleo Operativo Radiomobile hanno perlustrato la zona di Boarezzo nel comune di Valganna. Qui è stato individuato l’ennesimo bivacco di spaccio dall’esame ritenuto di recentissima preparazione e allestimento anche per i materiali e le attrezzature logistiche ancora nuove e da spacchettare.

Presente tutto il necessario per lo spaccio al dettaglio, rinvenuti bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, telefoni cellulari, alcuni power bank e una batteria auto ancora sigillata. I militari hanno trovato anche una doppietta calibro 12 a canne mozze con matricola abrasa, caricata di due cartucce e pronta all’uso immediato con ulteriore munizionamento di scorta, oltre a circa mezzo chilo stupefacente tra eroina, cocaina e hashish. L’arma rinvenuta verrà sottoposta a specifici esami tecnici per risalire alla matricola così da verificarne la provenienza.