Effetto stretta della Ue Il rialzo dei tassi ha ridotto i risparmi delle aziende varesine

di Lorenzo Crespi

Con l’obiettivo di frenare l’inflazione nell’ultimo anno l’Europa ha innalzato i tassi d’interesse: scelta che ha prodotto sul fronte creditizio alcune importanti conseguenze. Il risparmio in provincia di Varese, che nei dodici mesi precedenti aveva mantenuto un trend in crescita, al 31 marzo di quest’anno registra un’inversione di tendenza: sul territorio i depositi bancari scendono a 25 miliardi e 954 milioni, registrando un calo del 2,9% rispetto allo stesso trimestre 2022. I dati emergono da un’analisi condotta da Unioncamere per l’Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Varese, guidata dal presidente Mauro Vitiello. Sono state interpellate oltre 150 imprese industriali e 120 artigiane attive sul territorio.

La diminuzione dei depositi è molto evidente per le imprese che, sempre al 31 marzo, fanno registrare un calo del 6% rispetto sia al dicembre 2022, sia allo stesso periodo dell’anno precedente. Per le famiglie invece la diminuzione rilevata nel confronto con marzo 2022 è pari al 3.4%. Parallelamente decrescono anche i prestiti, che si attestano a 19 miliardi e 790 milioni (-2% rispetto al dato di marzo 2022). Analizzando nel dettaglio la domanda di credito si rileva che le imprese contribuiscono in modo importante alla diminuzione: infatti, se i prestiti alle famiglie registrano valori ancora in aumento rispetto a marzo 2022 (+1,8%), quelli alle aziende calano sensibilmente (-6.4%), raggiungendo il valore minimo degli ultimi cinque anni con 6 miliardi e 586 milioni di euro. In conseguenza a ciò la maggior parte delle imprese artigiane (55,5%) e una buona quota di quelle industriali varesine (37,7%) non ha fatto ricorso al credito.

Nell’ultimo anno solo il 26% delle imprese industriali ha aumentato l’esposizione finanziaria a breve (11%) e a lungo periodo (15%). Inoltre l’indice di indebitamento inferiore a 1 della maggior parte delle imprese industriali (62%) fa presupporre che le aziende varesine stiano limitando gli investimenti, soprattutto con fonti esterne, preferendo quelle proprie. All’origine di tale scelta c’è appunto l’aumento significativo dei tassi di interesse e dei costi dei finanziamenti.