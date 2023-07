Gallarate dà l’ultimo saluto a Edoardo Guenzani, amato ex sindaco morto a 79 anni

Gallarate (Varese) – La città oggi darà l’ultimo saluto a Edoardo Guenzani, ex sindaco di Gallarate, morto a 79 anni nei giorni scorsi. Alle 15,45 i funerali, preceduti dalla recita del Rosario, alle 15,30, nella basilica di Santa Maria Assunta. Politici e cittadini da sabato gli stanno rendendo omaggio nella casa funeraria Mismirigo di via Trieste 12. Un pensiero, una preghiera, dei fiori, la conferma della grande stima nei confronti di Guenzani, protagonista per decenni della vita politica della sua città, sempre al servizio della comunità, sempre ispirato da forti valori, a cominciare dall’onestà e da un profondo impegno civico, nella Democrazia cristiana, assessore e vicesindaco negli anni ottanta, quindi nel volontariato, poi come sindaco, guidando alla vittoria il centrosinistra, a Palazzo Borghi dal 2011 al 2016. Ingegnere civile e strutturale, ha partecipato ha progetti di respiro nazionale come la ristrutturazione del Teatro La Fenice di Venezia.