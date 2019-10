Varese, 29 ottobre 2019 - La città di Varese sale alla 41esima posizione nel dossier Ecosistema Urbano stilata da Legambiente e Sole 24 Ore. Un trend positivo per il capoluogo, con ben trentuno posizioni recuperate in due anni, quattordici solo tra il 2018 e il 2019. Ricordando che il punteggio viene assegnato in base a una serie di performance ambientali, la città giardino ha ottenuto un risultato pari al 56,30%. Rifiuti, verde urbano, manutenzioni delle scuole, consumi idrici, solare termico e fotovoltaico sono solo alcuni dei parametri presi in considerazione dall’indagine condotta da Legambiente e Ambiente Italia, che, in collaborazione con il Sole 24 Ore, ogni anno stilano la classifica che misura le prestazioni ambientali delle città capoluogo di provincia. Ieri mattina a Mantova la presentazione del Rapporto completo.

L’amministrazione varesina era rappresentata dall’assessore all’Ambiente Dino De Simone. Spiega quest’ultimo: «Abbiamo invertito una tendenza ereditata che vedeva la nostra città non brillare in queste indagini sulla sostenibilità dei capoluoghi italiani. Ad esempio, la classifica del 2016, stilata sulla base dei dati del 2015, ci vedeva addirittura in 77esima posizione». Oggi invece per l’assessore, «grazie alle misure che abbiamo messo in pratica», Varese è riuscita a risalire di oltre trenta posizioni «e con le nuove buone pratiche messe in campo nel 2019 siamo sicuri che potremo migliorare ancora l’anno prossimo. Penso ad esempio agli oltre 36 condomìni che hanno già cambiato, o lo faranno quest’anno, le vecchie caldaie inquinanti con impianti efficienti e sostenibili. Tutto questo grazie agli incentivi del Comune di Varese, che negli ultimi tre anni sono stati di oltre 140mila euro».

Quest’anno il dossier Ecosistema Urbano aggiudica anche una menzione speciale per le “best practices” dell’ecosostenibilità. In questa speciale classifica Varese è stata inserita grazie alla Pellico, la scuola a consumi zero inaugurata a settembre. Oltre 2 milioni e 300mila euro per una riqualificazione che ha reso questo edificio scolastico sostenibile, sicuro ed efficiente. Grazie a questo riconoscimento, la Pellico viene citata anche sulle pagine del Sole 24 Ore con i suoi 210 nuovi pannelli solari installati sul tetto dell’edificio. La città poi si mette in mostra anche in specifiche classifiche, come quella sulle spese per le manutenzioni delle scuole: la città giardino è terza per la media di investimenti straordinari e quarta per quelli ordinari. Ottava posizione poi per i consumi idrici domestici. Buone prestazioni anche per la raccolta differenziata della frazione umida: in questo caso Varese si distingue perché riesce a differenziarne oltre 100 chili per ogni abitante all’anno.