Ecco il Consiglio dei ragazzi Labbate sindaco

Nei giorni scorsi a Robecchetto con Induno si è svolto l’insediamento del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Vincenzo Labbate è stato eletto come sindaco. Undici i consiglieri che hanno fatto il loro ingresso nella sala consiliare del palazzo municipale, in piazza Libertà: Ayham Elshennawy, Brazzelli Giacomo, Caka Marisol, Zocchi Federico, Bottini Samuele, Frustagli Beatrice, Munno Kristian, Negm Gamal, Caka Klevin, Latella Zoe. L’incarico di vicesindaco è stato assegnato a Muhammad Huziafaabbas. "Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana e alla sua costituzione, che osserverò lealmente, e di adempiere alle mie funzioni, all’interno del consiglio dei ragazzi e delle ragazze, al solo scopo del pubblico bene" ha spiegato Vincenzo Labbate, il quale ha prestato formale promessa davanti al consiglio comunale. I giovani, attraverso l’attività del Ccrr, potranno dare il loro apporto per contribuire alla buona gestione della cosa pubblica e migliorare gli standard della qualità della vita nel paese, in sinergia con il consiglio comunale degli adulti guidato dal sindaco Giorgio Braga.