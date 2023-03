Ecco i sacchetti Avanzi del pasto da portare a casa

Distribuiti nei giorni scorsi oltre 700 sacchetti antispreco alimentare ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e agli alunni dalla prima alla quarta delle scuole primarie. L’iniziativa, proposta dal Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’Ufficio Scuola è ideale proseguimento di quella dello scorso anno che aveva visto la consegna delle borracce in alluminio ai ragazzi di quinta elementare e delle scuole medie, in sostituzione delle bottigliette di plastica. Il tutto sempre nell’ottica di un’attenzione all’ambiente tanto apprezzata dal sindaco e dagli assessori del consiglio comunale dei ragazzi. L’idea è stata quella di dare ai bambini uno strumento per portare a casa gli avanzi dei pasti non consumati come pane e frutta, cioè cibi che possono facilmente essere conservati, evitando però che si deteriorino in cartella o che vengano gettati via. "L’educazione alimentare e al non spreco è un elemento di educazione civica che troppo spesso viene dimenticato – commenta l’Assessore alle Politiche Educative, Donata Valenti – e ci piace pensare che i bambini possano cominciare ad apprenderla fin dai primi anni di scuola".

R.F.