È un egiziano la terza vittima dei tuffi nel lago

È un egiziano, Mostafà Bargal, 29 anni, il giovane annegato dopo essersi tuffato nelle acque del Lago Maggiore a Laveno Mombello nella notte tra sabato e domenica. Il ventinovenne è stato identificato, attualmente era senza fissa dimora, ultimo domicilio indicato sui documenti un comune nel milanese, dagli elementi raccolti dai carabinieri di Luino non avrebbe parenti in Italia pertanto gli inquirenti dovranno cercare contatti nel paese d’origine, l’Egitto, con i familiari per comunicare la morte del giovane. Il ventinovenne è stato visto da alcuni passanti tuffarsi nel lago, erano da poco passate le 3,30, nella notte tra sabato e domenica, non avendolo visto riemergere hanno pensato al peggio e hanno allertato i soccorsi. Il corpo dell’egiziano è stato recuperato dai sommozzatori a cinque metri di profondità, morto per annegamento, probabilmente colpito da un malore. In provincia di Varese è la terza vittima, tra giugno e luglio, di un tuffo al lago. In vista delle settimane in cui proprio i bacini lacustri e i fiumi saranno presi d’assalto dai bagnanti va ricordato il vademecum diffuso dalla Prefettura di Varese con tutte le regole da rispettare per la sicurezza. Nel mese di giugno il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello ha inviato una circolare ai sindaci con i suggerimenti sulle iniziative da adottare per prevenire situazioni di rischio sulle spiagge. Il primo invito è stato quello di promuovere un’opera di comunicazione verso i bagnanti proprio riguardante i comportamenti da tenere per non trovarsi in situazioni di pericolo. Altro invito quello di installare cartelli con i simboli di divieto e di pericolo comprensibili a tutti e quindi agli stranieri tra i quali molti non comprendono la lingua italiana. Ros.For.