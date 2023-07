E ora imperversano le quattro frecce

Detto che la conformazione attuale della piazza continua a non soddisfare chi, come la storica ferramenta, ha la necessità di avere più di un parcheggio per il carico-scarico di merci pesanti, queste prime settimane con l’impianto generale della piazza ormai completato hanno già evidenziato qualche limite: le aree a lato strada, anche quelle per la sosta autobus, sono diventate infatti la patria delle "quattro frecce", vale a dire gli automobilisti che, solo loro, "lavorano o vanno di fretta" e che usano ogni area disponibile per soste temporanee che durano decine di minuti. Usanza già ampiamente diffusa in via Liberazione a tutte le ore da parte di chi, invece, "deve solo andare in farmacia", ha una sola cura: il passaggio frequente della polizia locale, che malgrado le promesse si è vista raramente in zona, e le sanzioni, altrettanto latitanti.