Due milioni di risarcimento (teorici) per il figlio di sei anni

L’ex bancario, unico colpevole e reo confesso dell’omicidio, era stato dichiarato dai periti capace di intendere e volere. La Procura aveva chiesto per lui l’ergastolo, con due anni di isolamento diurno con l’accusa di volontario aggravato, distruzione e occultamento di cadavere. i giudici, dopo una lunga camera di consiglio, non hanno riconosciuto tre delle aggravanti contestate (premeditazione, crudeltà e motivi abietti e futili), mentre hanno riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alle residue aggravanti. Oltre a questo risarcimenti complessivi per 3,8 milioni di euro: 500mila euro a testa per i due genitori di Carol (nella foto), 800mila per l’ex compagno e due milioni per il figlio. Risarcimenti questi rimasti sospesi per le disponibilità economiche assai limitate del Fontana. Il bancario era perdutamente innamorato di Carol fino ad essere completamente dipendente da lei che gli permetteva di vivere "in modo finalmente diverso e gratificante".