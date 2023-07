Due interventi innovativi seguiti in diretta in quaranta Paesi

Due interventi chirurgici eseguiti nelle sale operatorie dell’Ospedale di Circolo di Varese sono stati seguiti in diretta dai migliori specialisti del settore, collegati da oltre 40 Paesi in tutto il mondo. Portate a termine due delicate operazioni per l’asportazione di tumori del basicranio e dei seni paranasali con tecnica mini-invasiva endoscopica per via transnasale. Interventi complessi con tecniche chirurgiche innovative, che non rappresentano una novità per un ospedale in grado di attrarre pazienti da tutta Italia e non solo. Una fama confermata anche dal fatto che l’intervento di ieri mattina ha avuto risonanza internazionale. L’occasione è stata offerta dal webcast chirurgico dal vivo annuale del Global Rhinology Network, che ha la missione di promuovere la formazione chirurgica nel campo della rinologia e della chirurgia della base del cranio. "È stato un grande piacere condividere le conoscenze con un gruppo così ampio di colleghi", commenta il direttore dell’Otorinolaringoiatria Paolo Castelnuovo.

L.C.