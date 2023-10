Drone s’incaglia sul tetto della basilica di San Giovanni

Di sicuro non era un drone-spia, ma qualche problema ieri mattina in pieno centro a Busto Arsizio l’ha creato tanto da richiedere l’intervento dei vigili del fuoco e della Polizia locale. Dunque alcuni turisti cinesi, in visita alla città, hanno attivato il drone per effettuare alcune riprese della basilica di San Giovanni Battista, edificio storico di grande valore artistico. Ma ecco all’improvviso l’imprevisto: mentre cercavano di metterlo in movimento per le riprese aeree della basilica e della piazza, l’ oggetto volante ha “disubbidito“ ai comandi bloccandosi sul tetto della chiesa. Vano ogni tentativo di farlo muovere, la tecnologia aveva subito un ko, l’unica soluzione richiedere l’intervento dei vigili del fuoco muniti di autoscala per raggiungere il tetto e “salvare“ il drone.

Sul posto è arrivata la squadra di Rho, dal momento che quella del distaccamento bustese era già impegnata. L’oggetto è stato recuperato e consegnato ai turisti per i quali si annuncia una multa salata, dai mille a duemila euro.