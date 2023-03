Dopo avere fatto la spesa appoggia la borsetta Ladro in fuga col portafogli

Il trucco è vecchio ma ha funzionato anche questa volta. Una donna sola che esce dal supermercato dopo avere fatto compere e che, impegnata a carica la spesa in auto nel posteggio, appoggia la borsetta sul sedile della propria auto. A distrarla il rumore di una manciata di monetine che cadono sull’asfalto, a farsi avanti una sconosciuta che le chiede di aiutarla a raccoglierla. Basta un attimo e la borsetta svanisce nel nulla, presa da una complice o da un complice. È quel che è successo l’altro giorno nel posteggio del Tigros in via Miola. Via la borsa che denaro ed effetti personali, compresi i documenti, alla diretta interessata non è rimasto altro che rivolgersi alle forze dell’ordine per presentare denuncia contro ignoti.