Varese, 11 agosto 2020 - Giallo nel Varesotto. Una donna di 48 anni senza vita e un uomo di 45, incosciente, sono stati trovati questa mattina dai soccorritori del 118 in un appartamento a Castronno. L'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale di Varese. I due a un primo esame non presentano ferite né sembrano essere stati vittime di un evento violento.

