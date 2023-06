Domani l’addio alla moglie dello skipper

Ieri a Sesto Calende è stata giornata di lutto cittadino in segno di vicinanza alle famiglie delle vittime del naufragio di domenica sera, quattro le persone che hanno perso la vita, un ex agente del Mossad israeliano Shimoni Erez, due agenti dell’intelligence italiana, Claudio Alonzi e Tiziana Barnobi e Anya Bozhkova (nella foto), di origine russa, residente a Sesto Calende, moglie dello skipper e proprietario dell’imbarcazione affondata, Claudio Carminati, indagato per omicidio e naufragio colposi.

Nella cittadina bandiere a mezz’asta, come disposto dall’ordinanza firmata dal sindaco Giovanni Buzzi, l’invito a un minuto di silenzio mentre le attività commerciali hanno spento le luci dei negozi. A Sesto Calende saranno celebrati i funerali di Anya Bozhkova, nell’antica abbazia di San Donato, le esequie saranno officiate con rito ortodosso domani, sabato 3 giugno, alle 14.30. Ieri è arrivata l’autorizzazione dalla curia di Milano, non saranno consentite riprese di immagini all’interno.

Anya Bozhkova era in Italia da tempo, risiedeva a Sesto Calende, dove per una decina d’anni aveva lavorato come badante, apprezzata da chi l’aveva conosciuta. In Russia vive ancora la figlia, difficile che possa partecipare alle esequie, i collegamenti sono bloccati per la guerra, in Italia si era ricostruita una vita, poi l’incontro con Claudio Carminati, il matrimonio con rito civile, la passione per l’attività turistica svolta sul lago con quell’imbarcazione, la "Good… uria", diventata anche la casa della coppia, fino alla tragedia di domenica sera, l’improvviso temporale e il naufragio che ha spezzato quattro vite. R.F.