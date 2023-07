Disperso nel Po, ricerche in corso per 51enne di Silvano Pietra

CORANA (Pavia)

L’allarme è stato lanciato sia da alcuni pescatori, che lo hanno visto entrare nel Po e sparire sott’acqua, sia dagli amici che erano con lui in riva al fiume, dove avevano fatto insieme una grigliata domenicale. Erano le 18 di ieri quando le telefonate al 112 hanno fatto arrivare sul posto i mezzi di soccorso dell’Areu, i vigili del fuoco e i carabinieri. La zona è sulla sponda destra del Po, conosciuta come Lanca del Curone, nel territorio comunale di Corana, un’area molto frequentata con la bella stagione sia da bagnanti che da pescatori. Sono subito iniziate le ricerche in acqua, al momento senza trovare l’uomo, che risulta dunque disperso. Le stesse persone che hanno lanciato l’allarme hanno subito riferito che lo conoscevano, anche perché frequentavano il fiume spesso insieme, abitando nella zona.

Si tratta infatti di un 51enne di Silvano Pietra, anche se formalmente gli accertamenti sulla sua identità ieri sera erano ancora in corso, come persona dispersa. Sta di fatto che, dopo la grigliata, nel tardo pomeriggio è entrato in acqua, nonostante il divieto di balneazione, come peraltro fanno in tanti, a volte solo per bagnarsi i piedi altre volte per una vera e propria nuotata. Potrebbe anche aver accusato un malore mentre era in acqua oppure essere finito in una buca. S.Z.