Discoteca abusiva sanzionata

Aree a rischio setacciate, un sequestro di cocaina, seppure in modiche quantità, e controlli ai locali che animano le serate in città, uno dei quali effettuava attività di discoteca senza avere l’autorizzazione: sono continuati anche nella notte di venerdì i controlli degli agenti della polizia di Stato che, evidentemente, a partire dalle indicazioni del vice questore Ilenia Romano, hanno deciso di rendere costanti le verifiche, anche a costo di trovare solo un minimo numero di infrazioni, così da “anticipare“ eventuali disordini e lavorare sulla prevenzione.

Gli investigatori hanno controllato 17 persone nelle aree di maggiore degrado, sequestrando nei pressi della stazione ferroviaria di Legnano una modica quantità di cocaina: da qui ha preso il via un’attività di indagine più in profondità che si intensificherà nelle prossime settimane con ulteriori controlli.

Gli agenti della squadra amministrativa hanno poi proceduto al controllo di 4 esercizi pubblici ed è stata elevata una sanzione a carico di una delle attività commerciali per mancata esposizione degli orari di esercizio.

A seguito di alcuni interventi pregressi e del monitoraggio dei social network (un locale pubblico pubblicizzava alcuni eventi disco), gli agenti hanno infine accertato l’esercizio dell’attività di discoteca in assenza di autorizzazioni, condizione necessaria per non incorrere in responsabilità penali. Nei confronti dei titolari dell’attività il commissariato effettuerà ulteriori accertamenti.

