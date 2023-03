Disco verde a un bilancio che punta sul sociale

Un bilancio in sostanziale continuità con i precedenti che prevede oltre 5 milioni di euro di spese di investimento che stanno trovando concreta attuazione in queste settimane o verranno cantierizzate entro l’estate. Cerro approva il bilancio 2023 con molti investimenti a costo zero per la comunità. "Grazie ai finanziamenti ottenuti e continueremo sino all’ultimo giorno a cercarne di ulteriori per garantire miglioramenti e nuovi importanti infrastrutture - spiega l’assessore Matteo Bocca -. Il bilancio 2023 prevede un forte impegno sul sociale a causa delle numerose e differenti problematiche che continuano a manifestarsi. Purtroppo la questione è comune a tutti gli enti locali che, a causa della pandemia prima e del rialzo dell’inflazione vedono il proprio bilancio molto rigido e sempre meno capiente per coprire i costi sempre più alti relativamente ai servizi sociali che, come si diceva, nel solo 2023 si prevede aumenteranno di quasi 130mila euro. A fronte di tutto questo siamo comunque riusciti a far quadrare i conti senza dover aumentare Imu, Tari e tariffe comunali. Uno sforzo molto importante in quanto i costi per i beni ed i servizi hanno subito un impatto inflattivo molto elevato, quantificabile in circa l’810% in più rispetto all’anno precedente. Voglio inoltre sottolineare che in questo documento unico di programmazione, da cui deriva il previsionale 2023, nessun servizio è venuto meno".

Ch.S.