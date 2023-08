Disabili e anziani soli Trasporti sempre garantiti

Sempre dalla parte dei più fragili. L’Auser comprensoriale Ticino Olona, in via Menotti, sarà attiva tutto il mese di agosto con i suoi servizi per gli anziani che hanno bisogno di trasporto e compagnia. Il Filo d’argento dell’associazione di volontariato offre infatti, a chi non ha la macchina né accompagnatori, il trasporto verso gli ospedali, gli ambulatori, le strutture sanitarie cittadine e del territorio. Un servizio fondamentale per chi deve sottoporsi a una visita, a una riabilitazione, ma è impossibilitato a farlo in autonomia o non può contare su familiari e amici. "Ci fermiamo solo il giorno di Ferragosto, poi per tutto il mese i nostri autisti sono a disposizione - spiega il presidente, Mauro Squeo -. Raggiungiamo gli ospedali di Legnano e quelli vicini, ma se c’è necessità andiamo anche a Milano. Non solo: ci occupiamo anche del trasporto di ragazzi disabili verso i Centri di formazione". Prosegue poi tutto agosto la compagnia telefonica. "A luglio abbiamo chiamato quotianamente, da lunedì al venerdì, 150 legnanesi over 65 anni - riprende Squeo -. Per ciascun utente abbiamo predisposto una scheda. Abbiamo tenuto un contatto diretto con queste centotrenta donne e venti uomini, facendoci anche carico dei loro bisogni non solo di socialità: ovvero far la spesa, andare in farmacia, svolgere piccole pratiche amministrative. Sappiamo che quando si è soli anche le banali, quotidiane attività diventano un ostacolo che crea preoccupazione". I numeri delle persone che usufruiscono della telefonia sociale Auser si alimentano sostanzialmente con il passaparola.

Silvia Vignati