Diritto allo studio Approvato il piano Due milioni l’anno dalla parte dei minori

di Christian Sormani

È stato approvato il piano diritto allo studio 2023-2025: due milioni di euro l’anno per il benessere dei minori. Il nuovo piano diritto allo studio, che mira a sostenere gli anni scolastici 202324 e 202425, è arrivato ieri in aula con un piccolo primato: la commissione consiliare del 21 giugno nella quale è stato illustrato ai consiglieri comunali alla presenza dei dirigenti delle istituzioni scolastiche canegratesi, per effetto del clima vivace, propositivo e collaborativo, è stata di fatto la più lunga di sempre. Il dialogo è proseguito in consiglio comunale e, per la prima volta nella storia politica recente del comune, il piano diritto allo studio ha raccolto la benevola astensione della minoranza, che ha apprezzato l’accoglimento da parte della maggioranza di tutte le proposte di emendamento. Nella medesima seduta il consiglio comunale ha anche approvato, all’unanimità, la nuova convenzione quadriennale (20232027) con la scuola paritaria dell’infanzia "Giuseppe Gajo". Il Piano ha numeri importanti: oltre il 16% del bilancio comunale viene speso per i nostri cittadini più giovani. Si tratta del risultato del lavoro e della cura di tanti dipendenti comunali, citati e ringraziati ieri nel corso della seduta. Un piano in 3D perché è davvero in tre dimensioni: lavori pubblici e tutela dell’ambiente a scuola; attività educative e sportive; attenzione dei servizi sociali ai minori e alle loro famiglie. "Come vedrete il Piano Diritto allo Studio è molto di più, perché racconta anche nelle immagini l’impegno entusiasta di un’intera comunità, di volontari, associazioni, società sportive e singoli cittadini per un obiettivo comune: il benessere dei minori".

Dal 2020 ad oggi sono in corso interventi di efficientamento energetico, messa in sicurezza, adeguamento impiantistico della scuola secondaria. Sono stati ad oggi completati i primi tre lotti: la sostituzione dei pavimenti e serramenti interni e esterni, le tinteggiature, le luci con tecnologia a Led. L’importo dei lavori è pari a € 2.317.000.