Varese, 4 luglio 2019 - Con una frode informatica si era impossessata di 800mila euro a danno della società per cui lavorava. Protagonista una dipendente di una società privata che è stata arrestata dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Varese su provvedimento disposto dal gip del Tribunale di Milano con l'accusa di frode informatica, truffa e riciclaggio. Indagato il convivente che l'ha aiutata a portare a termine la truffa. La donna, dopo aver sottratto fraudolentemente al direttore finanziario le password di accesso ai numerosi conti correnti della società, aveva simulato contabilmente l'esecuzione di pagamenti a fornitori, per l'appunto per circa 800mila euro, in un periodo dal giugno 2018 al febbraio di quest'anno, sostituendo le coordinate bancarie dei legittimi destinatari dei bonifici con quelle riferite alla propria persona, a conviventi (incluso il figlio) o a soggetti terzi presso i quali la stessa ha acquistato beni e servizi.

Tra i beni sequestrati dalle Fiamme Gialle, oltre a conti correnti, titoli e denaro contante anche una barca a vela di dieci metri, un'auto e due moto pagate direttamente a mezzo bonifici bancari provenienti dalla società truffata. L'attività d'indagine è partita da anomalie contabili e ammanchi finanziari avanzati dagli amministratori di una società della provincia di Varese nella quale la donna era impiegata con mansioni amministrative. I riscontri eseguiti dagli investigatori delle Fiamme Gialle hanno permesso di portare alla luce il raggiro.