Difende la figlia Papà ucciso a coltellate

CASTELLETTO SOPRA TICINO

Ruoterebbe intorno alla droga l’indagine dei carabinieri per l’omicidio maturato ieri pomeriggio a Oleggio (Novara) dove un uomo di 46 anni, di Castelletto sopra Ticino, paese del Novarese al confine con il Varesotto, è stato ferito mortalmente da un 65enne fermato poco dopo dai militari. Nell’appartamento del presunto omicida, in un quartiere di edilizia popolare di Oleggio, è stata trovata della cocaina, circa 80 grammi. Le indagini devono ancora chiarire molti aspetti, ma da una prima ricostruzione a casa del 65enne si sarebbero presentati prima la figlia della vittima, appena maggiorenne, e poi il padre. Quest’ultimo avrebbe raggiunto la ragazza proprio per tutelarla, ma il motivo della presenza della donna a Oleggio resta ancora da appurare. Sulla soglia dell’appartamento si sarebbe acceso un violento diverbio dei due uomini ed è possibile che il 65enne abbia rivolto delle molestie o delle offese alla donna, secondo quanto risulta da una testimonianza non confermata, per ora, dai carabinieri. Il padre, intervenuto per difendere la ragazza, è stato colpito mortalmente a un fianco con un coltello. Il 65enne è accusato di omicidio.