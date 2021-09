Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola) - Un treno passeggeri deraglia nel traforo del Sempione. Ci sono feriti da soccorrere e il convoglio da mettere in sicurezza. Arriva la protezione civile, arrivano gli organi di soccorso italiani e svizzeri e tutto finisce senza gravi conseguenze. Sembra la cronaca di un incidente ferroviario ma per fortuna si è trattato solo di un'esercitazione necessaria per verificare in un caso di emergenza l’efficacia delle procedure previste dal Piano di Emergenza binazionale italo-svizzero della galleria del Sempione, dei tempi di risposta, e del coordinamento delle strutture sul territorio, mettendo in pratica l’addestramento periodico del personale ferroviario, degli enti e delle istituzioni coinvolti nelle operazioni di soccorso.

L'esercitazione di protezione civile è stata organizzata dalla prefettura di Verbano Cusio Ossola e dagli enti cantonali elvetici in collaborazione con il Gruppo FS Italiane, SBB, la Protezione Civile della Regione Piemonte, gli organi di soccorso italiani e svizzeri.

Come detto, è stato simulato il deragliamento di un treno viaggiatorri all’interno della galleria del Sempione, dalle 9.30 alle 15 è stata interrotta la circolazione nella tratta Briga-Domodossola e sono stati prontamente attivati i protocolli di comunicazione previsti per la gestione dell’emergenza con il coinvolgimento dei soggetti interessati: protezione civile del Comune di Varzo, protezione civile della Regione Piemonte, volontariato della protezione civile, vigili del fuoco, forze dell’ordine, (Questura, Polfer, Carabinieri), Areu 118, SBB e Rete Ferroviaria Italiana.

I soccorsi, giunti sul posto, hanno favorito l’uscita dalla galleria dei passeggeri (che erano dei figuranti) e prestato assistenza. Contestualmente, i tecnici hanno provveduto a mettere in sicurezza il treno e l’infrastruttura per consentire una rapida ripresa della circolazione.