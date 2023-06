Delpini, ricetta per i nonni "Siate originali e gioiosi"

di Giovanni Chiodini

Cinquecento nonni della Diocesi di Milano si sono incontrati ieri pomeriggio con l’arcivescovo Mario Delpini per un pellegrinaggio di riflessione sulle orme di Santa Gianna Beretta Molla. È stata l’occasione per riflettere sulla figura e sul ruolo dei nonni nella realtà odierna, il loro posizionamento con la coppia dei figli e sulla relazione con i nipoti. L’incontro è iniziato con l’ascolto delle parole di papa Francesco, che nell’ultimo anno ha approfondito con grande chiarezza la spiritualità propria dei nonni. Ci sono state poi le testimonianze di persone che hanno avviato in questi ultimi anni nelle loro parrocchie dei gruppi attenti alle problematiche dei nonni. "Io non sono nonno, ma con 14 nipoti e 8 pronipoti, figli dei miei fratelli, non posso dire di non conoscere le problematiche quotidiane di chi, come voi, vive questa età" ha esordito l’arcivescovo. Delpini ha affrontato la tematica dell’essere nonni oggi in una società differente da quella in cui i nonni stessi sono cresciuti. "I nonni non devono avere l’angoscia di essere aggiornati per poter stare al passo dei nipoti ma devono essere il segno di una originalità possibile. Il nonno deve aver fiducia della vita, deve saper sorridere sempre anche in un tempo in cui prevale il grigiume". Ai nonni Delpini ha indicato delle originalità, quali l’affrontare la vita lentamente, senza frenesie, il vivere una vita normale e testimoniare questa stessa normalità facendo cose che si sono sempre fatte, il riscoprire la vita della domenica, giorno in cui c’è spazio per la preghiera, per il pranzo assieme ai figli, per il divertimento. "La domenica – ha detto – non dev’essere cancellata, come lo stanno facendo in molti". "I nonni saranno sempre più da esempio quando sapranno essere originali". La giornata è quindi proseguita con una camminata che dalla chiesa parrocchiale ha portato i presenti all’incontro al cimitero, dov’è la tomba di santa Gianna, e proprio davanti alla tomba Delpini ha concluso il raduno con una benedizione. L’evento è stato promosso dall’Ufficio diocesano per la Famiglia, che si è impegnato in questi ultimi anni nella formazione di gruppi di persone che vivono, discutono e si relazionano sui temi dell’apporto che i nonni non devono fare mancare ai nipoti e ai loro genitori.