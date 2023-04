Degenera lite fra stranieri nella zona della stazione e finisce a pugni e calci

Sono ancora tutti da chiarire i contorni della violenta lite avvenuta mercoledì sera in via Diaz nei pressi dello scalo ferroviario. Sulla vicenda sono ancora i punti oscuri perché sia le persone coinvolte sia i testimoni si sono dileguati non appena all’orizzonte è comparsa la pattuglia dei carabinieri fatti accorrere dalle chiamate di passanti e residenti. Secondo le segnalazioni ci sarebbe stata una lite tra due connazionali iniziata con una dura discussione e quindi degenerata con calci e pugni. A richiamare i presenti proprio le grida e le urla. Chi ha chiamato i soccorsi ha parlato anche di un paio di persone con lesioni e contusioni ma i feriti sono comunque riusciti a dileguarsi tanto che l’ambulanza non è arrivata sul posto.