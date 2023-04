"Decongestioniamo i pronto soccorso con l’ospedale di comunità"

Un ospedale di comunità a Varese per decongestionare l’attività del Pronto Soccorso. L’idea era stata già lanciata lo scorso gennaio dal Comitato Varese in Salute ai candidati dalle elezioni regionali. Ora a riproporla sono il sindaco di Varese Davide Galimberti (foto) e il consigliere con delega alla Sanità Guido Bonoldi. "Proponiamo che su questo tema si crei un tavolo di lavoro tra Asst, Ats, rappresentanti dei Medici di Medicina Generale del nostro Distretto ed amministrazioni locali". Secondo sindaco e consigliere l’istituzione di un ospedale di comunità a Varese porterebbe due novità principali: la prima è che si creerebbe un incremento dei posti letto disponibili per patologie acute o più spesso per riacutizzazioni di patologie croniche di pazienti anziani fragili. "La seconda, più specifica - dicono Galimberti e Bonoldi - è che la via preferenziale per il ricovero dei pazienti dovrebbe essere quella diretta, dal domicilio all’ospedale di comunità, senza passare dal Ps".