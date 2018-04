Varese, 16 aprile 2018 - "Hai voluto la bicicletta?": uno scatto e un post per Filippa Lagerback e Daniele Bossari dalla location scelta per una delle nozze vip più attese dell'anno: le Ville Ponti di Varese. Nella foto condivisa su Instagram dal conduttore e opinionista sullo sfondo si vede il complesso di tre dimore storiche con annesso parco secolare di 56.000 metri quadrati, luogo designato per i fiori d'arancio della coppia, in programma il prossimo 1 giugno. Nella foto Daniele Bossari e la sua Filippa sono in bici, con look casual, stretti in un abbraccio. Sullo sfondo le Ville, che da circa un anno sono state aperte alle celebrazioni di matrimonio

Quella di Daniele Bossari e Filippa Lagerback è stata anche e soprattutto una scelta di cuore, dal momento che la coppia vive in zona, avendo scelto il verde e la tranquillità del Varesotto rispetto alla frenesia di Milano, dove invece lavorano. L’1 giugno suggelleranno proprio qui il loro amore. A coordinare la cerimonia uno wedding planner più conosciuti d'Italia, Enzo Miccio. Ancora mistero sugli invitati - anche se gli inviti sarebbero già stati tutti spediti - mentre certo parrebbe il testimone dello sposo, Lorenzo Flaherty, compagno di avventura di Bossari al Gf Vip. Tra gli invitati non dovrebbero comunque mancare altri due ex gieffini: Luca Onestini e Raffaello Tonon.