Varese, 3 novembre 2018 - Ville Ponti e piccolo schermo, un matrimonio che va avanti. Dopo le nozze glamour di Daniele Bossari con Filippa Lagerbäk, che il 1° giugno ha acceso i riflettori sulla storica dimora varesina, con i ricevimento che si è tenuto nelle sale di Villa Andrea, il connubio va avanti. E sarà proprio lo stesso Bossari a portare in Tv le Ville Ponti grazie a una trasmissione in quattro puntate prodotte per Italia 1 e che verranno registrate nell’affascinante location. Titolo del format che dovrebbe vedere la luce alla fine di quest’anno sarà “Chi ha paura del buio?”.

Si tratta di un programma di infotainment; un viaggio per gli spettatori nel mondo delle nuove scoperte scientifiche, astronomiche e tecnologiche che stanno cambiando la nostra realtà, ma che si portano dietro anche qualche timore. L’intelligenza artificiale supererà quella umana? Siamo destinati ad essere soppiantati dagli androidi? Perché stiamo progettando colonie permanenti sulla Luna? Queste le domande sulle quali ci dibattiamo e che troveranno una risposta tra lanci registrati alle Ville Ponti, servizi, rubriche e confronto con ospiti. Dalle rivoluzioni della genetica al mito del teletrasporto si scoprirà come la fantascienza sia in realtà la scienza di oggi. Mentre per Ville Ponti sarà la possibilità di toccare con mano le potenzialità (e versatilità) anche di business della loro bellezza.