Dalla mafia al sociale Cinque alloggi popolari nella casa di via Galvani

di Paolo Girotti

Cinque alloggi pubblici nell’edificio sequestrato alla criminalità organizzata: una nuova struttura, infatti, va ad aggiungersi ai progetti che in città nascono grazie alla conversione dei beni sequestrati e questa volta il passaggio virtuoso si tradurrà in realtà attraverso un intervento di distruzione e ricostruzione complessiva. Nell’ultima riunione di Giunta è stato approvato il progetto esecutivo per la sistemazione dell’edificio di via Galvani 3, entrato nel patrimonio del Comune nel 2017 a seguito di trasferimento del bene sequestrato alla mafia con Decreto dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata. L’intervento vale 963mila euro circa ed è finanziato per 500mila euro con fondi Pnrr, per 274 mila euro con risorse del Fondo Opere indifferibili e per 189mila euro con risorse del bilancio comunale.

A spiegare come l’amministrazione comunale abbia deciso di intervenire è l’assessore alle opere Pubbliche, Marco Bianchi: "L’intenzione iniziale era di ristrutturare l’immobile per ricavarvi alloggi pubblici – spiega - ; a un esame più approfondito, condotto per la stesura del progetto definitivo, è emerso che, data la condizione degli stabili, la soluzione migliore è la completa demolizione e ricostruzione dell’edificio residenziale e dell’immobile adibito a magazzino. Gli edifici saranno ricostruiti con il medesimo disegno e dimensioni degli esistenti; quello a destinazione residenziale, in particolare, sarà realizzato per essere energeticamente sostenibile. In tutti gli interventi con risorse Pnrr che stiamo realizzando e che abbiamo progettato la rigenerazione avviene mantenendo l’immobile su cui si interviene, qui, invece, la rigenerazione sarà totale con un edificio completamente nuovo".

L’edificio principale, che ospita gli alloggi, risale ai primi anni del Ventesimo secolo, e presenta le tipiche caratteristiche delle case di ringhiera. All’interno della corte è collocato il fabbricato destinato a magazzino. L’edificio residenziale si sviluppa poi su due piani fuori e un locale al piano interrato, mentre il fabbricato a destinazione magazzino si sviluppa su un unico piano. Tutto l’edificio è disabitato da molti anni.