Dalla Fondazione Ticino-Olona sessantamila euro per l’Ucraina

"La guerra in Ucraina non è finita ed è difficile ipotizzare quando finirà. Si può solo sperare e ognuno alimenterà la propria speranza con le iniziative di pace che gli sono proprie. Siamo giunti invece alla chiusura del "Fondo Emergenza Ucraina" che avevamo attivato con la raccolta attraverso le azioni che associazioni, enti pubblici e privati cittadini hanno messo in atto per aiutare i tanti profughi ucraini che sono transitati sul nostro territorio. Ci è sembrato doveroso rendicontare a quanti ci hanno aiutato e all’intera comunità quanti soldi abbiamo raccolto, quanti abbiamo messo noi e come sono stati distribuiti". Così il presidente della fondazione comunitaria Ticino Olona, Salvatore Forte, ha spiegato la situazione relativa al rendiconto del fondo emergenza Ucraina. La Fondazione Comunitaria Ticino Olona ha accolto l’invito di Fondazione Cariplo e ha costituito il "Fondo Emergenza Ucraina", rivolgendosi alla generosità e alla responsabilità della comunità per una raccolta fondi finalizzata ad aiutare i profughi giunti sul territorio legnanese. Il fondo, grazie alle risorse messe a disposizione da Fondazione Comunitaria Ticino Olona (50mila euro) e da Fondazione Cariplo (altri 50mila), è nato con una dotazione iniziale di 100.000 euro cui si sono aggiunte le donazioni di tutti coloro che ne condividevano le finalità – aziende, istituzioni o privati cittadini.

Fondazione Cariplo ha incentivato la raccolta raddoppiando ogni donazione effettuata entro il 30 giugno 2022 fino a un massimo di 75mila euro. L’obiettivo di raccolta raggiunto è stato di € 60.533,22. La somma complessiva transitata nell’anno 2022 sul fondo è stata così di 225.824,00. "E pensare che eravamo un po’ perplessi sul coinvolgerci. Eravamo già completamente assorbiti dal Fondo Povertà e da tutto quello che ne derivava. Ma alla fine siamo rimasti convinti ed entuasisti della bontà dell’iniziativa".

Christian Sormani