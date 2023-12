Dal Palio allo sport. Addio infaticabile Gigi

Ha compiuto 84 anni ieri e nella stessa giornata se n’è andato: Virginio Poretti, noto come Gigi, è morto lasciando una lunga scia di ricordi e aneddoti in quanti lo hanno incrociato nel lungo elenco di attività che lo hanno portato sul palcoscenico della sua città. Di certo lascia un vuoto nella Contrada che lo ha sempre visto in prima fila, La Flora, nella quale ha ricoperto negli anni ogni tipo di carica, ma Poretti è stato poi anche Gran Maestro del Collegio dei Capitani (con lui la “riapertura“ del Castello al mondo del Palio). Gli amici ieri lo ricordano però anche come avveduto imprenditore con la Duplotex e poi come presidente dei Lilla del Legnano Calcio, un ambiente frequentato da Poretti anche come atleta nelle giovanili. A Natale non ha voluto mancare alla festa organizzata con La Panchina, associazione di cui è stato apprezzato presidente: una festa che, organizzata in piazza san Magno, è stata per lui una sorta di ultimo saluto pubblico alla città che ha tanto amato.P.G.