Dal grande albero alle bancarelle. Il Natale arriva in tutta la città

Il Natale è pronto ad accendersi a Varese. L’atmosfera di festa animerà la città a partire da domani, con il via ufficiale in piazza Monte Grappa. Alle 15 apriranno le bancarelle del mercatino e poi alle 18.30 avverrà l’accensione del grande albero e delle luminarie nelle vie del centro. Sempre domani entrerà in servizio la pista di pattinaggio ai Giardini Estensi, che sarà attiva fino al 14 gennaio nei giorni feriali e festivi. I giardini stessi si animeranno poi a partire dall’8 dicembre con una nuova scenografia natalizia formata da giochi di luce. Ad essere protagoniste quest’anno saranno le facciate e le architetture del parco, mentre l’area della fontana sarà dedicata a un’esperienza immersiva per fotoricordo. Previsti anche spettacoli natalizi itineranti tra le vie della città con band musicali, cori, Babbi Natale e zampognari.

Ma gli eventi non coinvolgeranno solo il centro: il Natale abbraccerà anche i quartieri e il Sacro Monte, con mercatini ed eventi musicali e per le famiglie.

Nel borgo Unesco le luci si accenderanno il 2 dicembre e, tra le iniziative più attese, spiccano la fiaccolata del 29 dicembre e il concerto dell’Epifania.

Per la prima volta sarà coinvolta anche la Schiranna: in riva al Lago di Varese si partirà il 9 dicembre con un concerto gospel, mentre il 10 dicembre si terrà un mercatino, il 16 saranno presenti i prodotti di Slow Food e il 17 ci saranno le bancarelle della Coldiretti.

"Il lavoro che abbiamo fatto quest’anno ha come obiettivo quello di promuovere il Natale in tutta la città - ha detto il vicesindaco Ivana Perusin - per questo in tutta Varese sarà possibile trovare luci, eventi e iniziative natalizie che renderanno la nostra città ancora più bella e attrattiva".

Lorenzo Crespi