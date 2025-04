Dai premi alle conferenze. Gli eventi per la Liberazione

Prendono il via questo fine settimana gli appuntamenti promossi a Varese per l’ottantesimo anniversario della Liberazione. Un programma di iniziative organizzate da Anpi Varese e amministrazione comunale, in collaborazione con Anppia, Associazione Centoventi e Cgil, Istituto Calogero Marrone, Associazione Varese può, Coopuf e Collettivo De Cristoforis e Filmstudio90.

Domani alle 10 alle Ville Ponti si terrà la consegna del Premio scolastico “XXV Aprile 1945” agli alunni delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie cittadine. Si prosegue lunedì con un seminario e una conferenza, quindi mercoledì 16 l’inaugurazione di una mostra.

Giovedì 17 la proiezione di un docufilm e il giovedì successivo, il 24 aprile, l’inaugurazione di una targa in ricordo di Camillo Lucchina e della sede Cln in via Donizetti. La manifestazione ufficiale è in programma venerdì 25 aprile con il corteo che partirà da piazza san Vittore e si concluderà a Palazzo Estense con la celebrazione istituzionale. Seguiranno quindi altri eventi fino a maggio.

L.C.