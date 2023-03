Cultura motore di sviluppo, 120mila euro per chi organizza eventi

Camera di commercio di Varese e Fondazione Comunitaria del Varesotto lanciano la seconda edizione del bando “Cultura motore di sviluppo“, con uno stanziamento complessivo di 120mila euro, per promuovere, attraverso il rafforzamento degli operatori del territorio, la crescita degli eventi e aumentare la loro capacità di contribuire allo sviluppo economico e sociale anche in termini di attrattività turistica. Il bando si rivolge in particolare agli operatori del terzo settore che producono manifestazioni culturali e avvertono l’esigenza di investire nella crescita della propria organizzazione. "È sempre più necessario – osserva il presidente dell’ente camerale Mauro Vitiello – mettere in atto ogni strategia possibile per giungere a una valutazione attenta delle ricadute in termini economici e sociali delle attività culturali".

Oltre alla disponibilità economica, il bando prevede un ciclo di webinar formativi su temi connessi al management culturale condotti da Fondazione Fitzcarraldo, soggetto che svolge attività di progettazione, ricerca, formazione e documentazione sul management, l’economia e le politiche della cultura, delle arti e dei media. Il focus per il 2023 sarà rivolto in particolare alla rendicontazione di impatto e alla valutazione dei risultati.

"La cultura, da sempre, rappresenta uno degli ambiti del nostro intervento – spiega Maurizio Ampollini, presidente di Fondazione Comunitaria del Varesotto – con questa azione vogliamo fare in modo che i soggetti che vi operano possano avere più strumenti a disposizione per crescere anche da un punto di vista organizzativo e per valorizzare al meglio il grande patrimonio che essi rappresentano".

Il bando è aperto fino al 27 aprile: chi ha già ottenuto un finanziamento nel 2022 (erano stati nove gli interventi premiati) potrà avere un contributo fino a 10mila euro, che per i nuovi soggetti sale a 15mila.

Lorenzo Crespi