di Lorenzo Crespi

Dopo il picco raggiunto a metà mese inizia a calare la curva dei contagi in provincia di Varese. Il numero dei nuovi positivi è in lieve discesa: dal 19 al 25 marzo sono stati accertati 2575 casi, 200 in meno dei 2784 della settimana precedente. Questo a fronte di un aumento dei tamponi realizzati, oltre duemila in più. La percentuale di positività scende dal 16,9% al 15,7%, e cala anche il tasso di nuovi positivi ogni 100mila abitanti, che passa da 311 a 288. Le restrizioni in vigore nelle ultime settimane stanno dunque iniziando a portare i primi benefici, con l’indice Rdt che torna a scendere sotto l’1. Tra i territori con l’incidenza più alta figurano Arcisate (394) e Luino (368). L’unico distretto sotto la soglia di 250 è Varese. Intanto nelle Rsa si fa sempre più evidente l’effetto vaccino. I dati dei contagi nelle case di riposo sono letteralmente crollati negli ultimi due mesi. La copertura di operatori e ospiti, tra le prime categorie insieme ai sanitari a ricevere il farmaco, ha scongiurato il rischio di una terza ondata, con un numero di casi ormai prossimo allo zero. A metà gennaio gli ospiti delle Rsa in provincia di Varese positivi al virus erano 253, mentre oggi sono solo 6, di cui 5 asintomatici e un sintomatico.

Dati che sottolineano l’importanza di imprimere un’accelerazione alla campagna attualmente in corso per gli over 80. In tale ottica Ats Insubria ha annunciato l’apertura tra fine marzo e inizio aprile degli hub vaccinali sul territorio – Malpensa Fiere il 31 marzo e Schiranna dal tre aprile – dove nell’arco di un paio di settimane si provvederà alla somministrazione del siero a tutti gli anziani. L’obiettivo è di concludere entro metà aprile. Si partirà il 31 marzo con circa tremila vaccinazioni giornaliere in tutta la Ats per arrivare a raddoppiarle intorno a Pasqua.

Anche per quanto riguarda i pazienti allettati si punta a terminare la somministrazione entro metà aprile. Nella seconda metà del mese inizierà invece la campagna di massa, in cui si salirà fino a toccare 20mila dosi al giorno. L’arrivo previsto del vaccino Johnson & Johnson dovrebbe agevolare operazioni e tempistiche. "Arriveremo a dare la prima dose a tutta la popolazione entro luglio", dice Giuseppe Catanoso, direttore sanitario.