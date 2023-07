Crescono medici e infermieri Cento assunzioni alla Asst

di Lorenzo Crespi

VARESE

Nel primo semestre 2023 il personale di Asst Sette Laghi è cresciuto di 101 unità. A fronte di 239 operatori in uscita dall’azienda risultano 340 nuovi assunti. I medici entrati in organico sono 59, a fronte di 44 dimessi. A questi si aggiungono 8 dirigenti sanitari, di cui 1 biologo, 1 farmacista e 1 psicologo. 10 le ostetriche, una in più rispetto alle uscite. Gli oss assunti sono 93, ovvero 59 in più dei dimessi. Anche il personale tecnico sanitario è aumentato: a fronte di 12 dimessi, i neoassunti sono 24, di cui un dietista, 3 perfusionisti, 11 tecnici di laboratorio e 9 di radiologia. Sul fronte della riabilitazione gli ingressi sono 9, a fronte di 2 dimissioni: entrano in particolare educatori, fisioterapisti e ortottisti. Aumenta anche il personale amministrativo e tecnico, per supportare le numerose attività avviate nelle sedi territoriali e non solo: sono 78 i nuovi impiegati assunti e 11 i tecnici, a fronte di 27 dimessi tra gli amministrativi e 7 tra i tecnici.

Un caso a parte è quello degli infermieri, per i quali si conferma la difficoltà di reperimento. A fronte di 89 infermieri cessati nel primo semestre di quest’anno ne sono entrati in servizio 44. Il gap complessivo da colmare sfiora le 200 unità per la fine dell’anno. Per questo motivo Asst Sette Laghi è impegnata nel cercare di reclutare più infermieri possibili, lasciando sempre aperta la possibilità per un candidato di essere assunto e sperimentando tutte le soluzioni previste dalla normativa per favorire la partecipazione a bandi di concorso e avvisi, arrivando ad offrire anche un alloggio come nel caso del recente bando per l’ospedale di Luino.

"La penuria di infermieri si fa sentire, anche se siamo ancora nell’ordine di grandezza stimato a inizio anno - commenta Giuseppe Micale, commissario straordinario di Asst Sette Laghi - siamo fiduciosi che la situazione inizierà a registrare un miglioramento nel terzo trimestre e poi da ottobre". Intanto i dati di attività dei primi 5 mesi dell’anno dimostrano come l’Asst sia in linea con l’obiettivo di erogare il 110% delle prestazioni, sia ambulatoriali, sia chirurgiche, del 2022, un anno che aveva già visto registrare il +10% dell’attività del periodo pre-Covid.