Così il bosco contrasta i cambiamenti climatici

Entra nella fase operativa il progetto Bosco Clima, che prevede la realizzazione di 29 azioni entro il 2026 nel territorio della Comunità Montana Valli del Verbano; 26 i comuni coinvolti per un totale di 48mila abitanti, su una superficie di 13.800 ettari. Poco meno di 4 milioni e mezzo la dotazione finanziaria, con un finanziamento concesso da Fondazione Cariplo, fondi dell’ente montano e dei partner Parco Campo dei Fiori, Università dell’Insubria, Centro Geofisico Prealpino, Lipu e Cast Ong.

Nella sala consiliare di Rancio Valcuvia è stato illustrato il dettaglio delle attività previste, con il benvenuto da parte del vicepresidente della Comunità montana Marco Fazio. "Il progetto è una risposta concreta alle ripercussioni dei cambiamenti climatici nei nostri territori", ha detto. Dal 2020 al 2022 nell’area si sono verificati 37 allagamenti, 35 frane e 16 incendi boschivi. Saranno due gli obiettivi centrali: adattamento e mitigazione. Si svolgeranno attività di ripristino delle aree colpite negli ultimi anni, con piantumazioni di conifere per 700 ettari, e interventi di prevenzione, sia per il bosco che per la biodiversità. Previsti studi di fattibilità di comunità energetiche fotovoltaiche e sulla filiera della biomassa per uso termico. Saranno installate 10 centraline meteo, che si affiancheranno a 3 esistenti, per rilevare le tendenze climatiche e studiare l’impatto sul bosco.

Lorenzo Crespi