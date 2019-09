Varese, 28 settembre 2019 - Sono tornati in piazza per sottolineare ancora l’urgenza di un’azione incisiva a livello mondiale per arginare i danni provocati dai cambiamenti climatici. I ragazzi di Fridays for Future Varese hanno organizzato ieri in centro una manifestazione in occasione del 3° sciopero globale per il clima, promosso dal movimento della giovane attivista svedese Greta Thunberg. Proprio da tanti giovani e giovanissimi era composto il colorato corteo che ha attraversato le vie del centro, partendo da piazza Repubblica al suono dello slogan «Noi vogliamo un mondo più pulito». C’erano anche famiglie, adulti e anziani: una partecipazione variegata e numerosa, che ha registrato almeno un migliaio di presenze.

A sfilare, in quella che è stata una manifestazione apolitica e senza bandiere, anche il sindaco Davide Galimberti e i rappresentanti di varie realtà, associazioni e sindacati della città. Tanti i cartelli, che soprattutto gli studenti hanno voluto realizzare, con messaggi brevi ma efficaci a simboleggiare le preoccupazioni di una generazione verso un mondo sempre più messo a dura prova dai suoi stessi abitanti. La sfilata ha raggiunto corso Matteotti per fermarsi in piazza Podestà, dove intorno alle 18 si è svolto un momento simbolico: i partecipanti si sono sdraiati a terra per 60 secondi. Sullo sfondo il ritmo di un tamburo che scandiva i rintocchi: una metafora del tempo che passa inesorabile mentre la specie umana stenta a riconoscere i segni dei danni provocati al pianeta.

Dal palco si è poi alzata la voce dei giovani, con l’intervento di Gaia Bistoletti, studentessa dell’ultimo anno del liceo classico Cairoli, che ha invitato a riflettere e immedesimarsi nei problemi del cambiamento climatico che sembrano così lontani da noi ma che in realtà riguardano tutti. Ha parlato degli incendi in Brasile e della siccità in India, invitando le persone a fare la propria parte, prestando più attenzione allo stile di vita e impegnandosi in attività di sensibilizzazione.

Bruno Rivas, volontario della fondazione Cuore Verde, ha parlato del progetto di riforestazione che coinvolgerà il Parco del Campo dei Fiori. Nel primo weekend di novembre saranno piantati nuovi alberi in cima alla montagna, in sostituzione delle piante colpite da incendi e alluvioni. Un’attività di rimboschimento promossa dall’Osservatorio Schiaparelli e in collaborazione col Comune, che vedrà protagonisti, insieme ai volontari della fondazione, anche i ragazzi di Fridays for Future, che colgono così l’invito di Greta Thunberg a non limitarsi a manifestare ma ad impegnarsi in azioni concrete.