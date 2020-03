Cassano Magnago (Varese), 19 marzo 2020 - Linea dura a Cassano Magnago, provincia di Varese. Il sindaco Nicola Poliseno ha emesso un'ordinanza per limitare la diffusione del Covid-19. Niente accesso ai giardini pubblici, vietato fare jogging o passeggiate con i cani oltre i 200 metri dalla propria abitazione, cimitero chiuso, controlli costanti per monitorare le motivazioni di chi viene fermato in movimento in auto o a piedi.

Decisione presa nel Comune dove è nato Umberto Bossi è stata presa con "l'appoggio di tutto il consiglio comunale, maggioranza e opposizione", ha spiegato sindaco, alla luce della "grande responsabilità che si sentiamo sulle spalle e della decisione di alcuni cittadini di sfruttare la scusa dell'attività fisica, del cane o della spesa, per uscire tutti i giorni quando non più volte al giorno". La presa di posizione, ha precisato Poliseno, "mi è stata chiesta a gran voce dalla cittadinanza, alcune scelte del Governo non sono state capite, ci aspettavamo un po' più di fermezza nonostante siamo consci si tratti di decisioni difficili".