Varese, 29 aprile 2020 - Manca meno di una settimana al 4 maggio, data di avvio della fase 2. I Comuni sono al lavoro per programmare quella che sarà la nuova realtà della vita quotidiana cittadina. In primis i servizi riguardanti il trasporto e l’accesso agli uffici comunali.

Sindaco Galimberti, iniziamo dal trasporto pubblico: state valutando quali modifiche apportare al servizio?

"Sono in corso una serie di riunioni con l’Agenzia del trasporto pubblico locale e i singoli operatori per stilare un piano di riattivazione a partire dal 4 maggio, in ragione delle attività che riapriranno da quella data. Si continuerà poi progressivamente con delle modifiche in base all’altra scadenza del 18 maggio e quindi nelle settimane successive. L’obiettivo è arrivare pronti e preparati a questa situazione".

Quali soluzioni saranno messe in campo per garantire la sicurezza a bordo degli autobus?

"Ci saranno una serie di misure per la riduzione della capienza e il distanziamento tra le persone. Abbiamo suggerito di prevedere l’utilizzo di indicazioni come gli adesivi sui mezzi, che faciliteranno il rispetto delle distanze".

Il trasporto pubblico ripartirà a rilento?

"È prevista una riduzione significativa dell’utilizzo dei mezzi. Alcuni sondaggi recenti evidenziano una percezione non positiva, almeno all’inizio, da parte dei cittadini nell’usare il mezzo pubblico. Ci saranno probabilmente più persone che utilizzeranno le biciclette o andranno a piedi. Dopo questa fase bisognerà fare una campagna di promozione dei trasporti urbani, perché sono fondamentali per la città".

Sarà possibile un progressivo aumento delle corse?

"Il fatto che le scuole non riapriranno esclude la necessità di riprendere l’orario scolastico. Il numero delle corse inizialmente sarà mantenuto a un livello meno intenso e poi sarà adeguato all’utilizzo da parte dei cittadini. Ci sarà un monitoraggio a cadenza settimanale".

I controlli di sicurezza a bordo dei mezzi pubblici a chi spetteranno?

"Se saranno confermati i principi già contenuti nei precedenti decreti continueranno ad occuparsene le forze dell’ordine e la Polizia locale, come avvenuto finora".

Un servizio turistico come la funicolare invece quando potrà ripartire?

"In merito non abbiamo ancora preso una decisione. Nel momento in cui ci saranno le condizioni di sicurezza e gli utenti manifesteranno il desiderio di ritornare a utilizzare quel bel mezzo saremo pronti a riaprirla, visti anche i numeri importanti dell’utilizzo negli anni scorsi. Potrà essere un modo per riscoprire luoghi turistici di prossimità, sempre mantenendo gli accorgimenti di buon senso per contrastare la diffusione del virus".

Per quanto riguarda gli uffici comunali invece quando riapriranno le porte al pubblico?

"Le riaperture saranno progressive in base a un programma che stileremo. Al momento restano aperti quei servizi che non hanno mai chiuso durante l’emergenza, ovvero anagrafe, protocollo, cimiteriale e Polizia locale. Per le altre attività intanto si proseguirà online: il Comune non ha mai smesso di operare grazie allo smart working che ha coinvolto il 60% dei dipendenti".

Musei e biblioteche come riapriranno?

"L’intenzione è di ripartire il 18 maggio. Per i musei probabilmente sarà introdotta la prenotazione in modo da garantire un afflusso regolare. Le biblioteche saranno operative come era accaduto nelle prime settimane di blocco parziale, con limitazioni degli accessi e distanziamento".