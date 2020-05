Varese, 13 maggio 2020 - L’emergenza coronavirus ha avuto contraccolpi pesanti sulla quotidianità di tutti, portando a un cambio di abitudini forzato i cui effetti continueranno ancora per diversi mesi. Tra i mondi più colpiti c’è quello della scuola. Molta è l’incertezza in vista del ritorno in classe a settembre. Elma Bandiera, insegnante di lettere al liceo classico Cairoli, riflette sul futuro che attende studenti e docenti.

Professoressa, come si immagina il ritorno sui banchi?

"Da quello che si intuisce al momento non ci sarà probabilmente un rientro totale nell’immediato, ma mi auguro che si possa tornare presto a una graduale normalità. Spero che la ripresa possa avvenire con una forma almeno parzialmente in presenza, con un contatto diretto con gli studenti e non mediato attraverso la didattica a distanza, che è stata preziosa ma non sostituisce la relazione che è fondamentale".

Si sta ragionando su soluzioni come doppi turni ed entrate scaglionate. Cosa ne pensa? "Sono tanti gli aspetti di cui tenere conto: la scuola non è da sola, ma ci sono anche i trasporti. Bisognerà capire come potranno arrivare i ragazzi in classe, con quali mezzi, come dovranno entrare e come dovremo stare in aula con loro".

Come si potranno distanziare i ragazzi nelle aule?

"Per molte classi già ora siamo al limite degli spazi. Una delle mie quinte ha 29 alunni, in un’aula che ha una capienza massima di 30. Si pongono quindi una serie di questioni di carattere logistico e sanitario".

È possibile quindi pensare a classi con un numero di studenti ridotto?

"Questo comporterebbe un numero maggiore di docenti, problema difficile da risolvere. L’unica risposta la potrà dare il ministero investendo economicamente e sulle risorse umane".

Si prospetta un esame di maturità diverso dal solito. Come si svolgerà?

"Ci sarà solo il colloquio orale. Gli studenti dovranno predisporre una relazione su percorsi formativi per competenze trasversali e poi un’altra relazione che per il liceo classico riguarderà il latino e il greco. La commissione sarà tutta interna eccetto il presidente".

I maturandi dovranno prepararsi anche sulla parte di programma svolto con la didattica a distanza in questi mesi?

"Sì, all’esame porteranno anche quello che si è fatto in questi mesi da casa. I programmi sono proseguiti: in modalità diversa, ma sono andati avanti".

Cosa vi ha insegnato l’esperienza di smart learning?

"Per noi docenti è stato uno sforzo estremo, ci siamo messi all’opera da subito sperimentando modalità diverse di comunicazione per cui non tutti erano formati compiutamente. Abbiamo dovuto risolvere anche alcuni problemi di carattere organizzativo, per raggiungere quei ragazzi che non avevano i mezzi necessari come connessioni e device".

Nella scuola del domani la tecnologia avrà più spazio?

"Penso che alcune applicazioni sperimentate siano sicuramente utili. Prima alcuni programmi venivano usati in maniera sporadica, senz’altro ora saranno utilizzati di più, in supporto alla didattica tradizionale".