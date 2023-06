Coppa del Mondo Le star del canottaggio in acqua alla Schiranna

di Lorenzo Crespi

Mancano solo poche ore alla seconda tappa della Coppa del Mondo di canottaggio che andrà in scena sulle acque della Schiranna da domani a domenica. Un evento che mette ancora una volta il Lago di Varese al centro del panorama sportivo mondiale. Alla vigilia è tempo di presentazioni ufficiali dei numeri della manifestazione, che vedrà la presenza di 42 nazionali e 694 atleti. 47 invece i broadcaster accreditati: le immagini di Varese nella giornata delle finali di domenica saranno trasmesse in mondovisione. Importante anche il numero dei volontari presenti, ben 285. A ringraziare tutti i partner il presidente del comitato organizzatore oltre che sindaco di Varese Davide Galimberti. "Attorno a questi eventi si crea sempre una sinergia tra istituzioni pubbliche, anche a carattere nazionale, ed enti privati". Per la Provincia i saluti del consigliere Michele Di Toro: "Una manifestazione a cui teniamo molto, una perla della città di Varese e della Provincia tutta". Antonio Franzi della Camera di Commercio ha sottolineato che si tratta dell’evento più importante del calendario turistico varesino del 2023, mentre il vicepresidente della Canottieri Varese Claudio Minazzi ha espresso l’orgoglio di ospitare un evento che "fin da febbraio ha portato sulle nostre acque atleti da tutto il mondo". L’assessore allo sport di Varese Stefano Malerba ha posto l’accento su un territorio che sta diventando sempre più punto di riferimento a livello sportivo nel panorama internazionale, mentre il vicesindaco Ivana Perusin ha sottolineato l’indotto turistico. "Nel 2022 siamo tornati a registrare i dati record del pre-Covid in termini di occupazione alberghiera e nell’inizio del 2023 il trend è in continua crescita". Ad entrare nell’ambito sportivo il direttore generale del comitato organizzatore Pierpaolo Frattini. "I numeri di questa tappa di Coppa del Mondo sono veramente strabilianti: saranno presenti tutte le migliori nazionali al mondo". A portare la voce della Federazione Italiana Canottaggio il delegato Fabrizio Quaglino. "L’esperienza ultradecennale e il miglioramento continuo nella gestione di queste manifestazioni da parte del Comitato Organizzatore mette Varese al centro del movimento nazionale e internazionale". Le gare inizieranno domani con le batterie, sabato le semifinali e le prime finali paralimpiche, domenica le finali.