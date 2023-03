"Convegni e mostre: la Galleria Grassi sarà la casa della cultura"

Sono iniziati a Cerro Maggiore i lavori per la nuova Galleria Grassi. "Il progetto si propone di dare nuova vita ad un luogo sinora poco sfruttato. La Galleria Grassi nacque con grandi idee e la prospettiva di ospitare nuove rassegne per rivitalizzare la vita culturale ed aggregativa del centro del paese, ma il limite di un ambiente aperto ne ha precluso molto l’utilizzo" spiega il sindaco Nuccia Berra. "Alla conclusione dei lavori avremo una sala multifunzionale adatta per convegni, svolgere conferenze o per mostre che negli anni passati trovavano sede tra i corridoi del comune. Insomma con la nuova Galleria Grassi potremo dare finalmente una meravigliosa casa ai progetti e alle iniziative delle associazioni locali ed inoltre avremo la possibilità di proporre nuove rassegne coinvolgendo la cittadinanza". Il primo cittadino si dice soddisfatta di quanto fatto finora sul territorio cerrese: "Dal mio insediamento a oggi sono stati molti i lavori pubblici avviati e conclusi. Nemmeno la pandemia ha rallentato i nostri progetti. Passo dopo passo abbiamo creato le condizioni per dare un nuovo volto a Cerro e, non dobbiamo dimenticarlo, anche Regione Lombardia ha apprezzato il nostro lavoro finanziando interamente progetto e lavori per una cifra poco inferiore al milione di euro. Inoltre, dopo la conclusione delle opere, avremo a disposizione nuovi uffici comunali per garantire maggiori spazi al settore cultura, istruzione e sport e maggiore riservatezza agli uffici del settore sociale". La Galleria Grassi di Cerro Maggiore è conosciuta da tutti come la "Bomboniera" e sorge a ridosso del palazzo municipale del paese: in origine era la casa di villeggiatura della famiglia Corneliani. Venduta dai proprietari negli anni Venti, venne acquistato dalla famiglia Dell’Acqua per farne un asilo e negli anni ’80 fu poi ceduta al comune. Da diversi anni ora ospita gli uffici comunali.

Christian Sormani