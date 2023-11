Controlli rafforzati in vista del Natale

A Varese viene potenziata la sicurezza urbana. Durante

il periodo natalizio, in cui si prevede un grande afflusso

in città, saranno innanzitutto intensificati i controlli della Polizia locale, con pattuglie appiedate presenti in modo costante nel centro storico, a cui si affiancheranno pattuglie in auto per garantire la fluidità del traffico. Monitorate

in particolare le aree dei cantieri stradali in corso. Entra

in vigore poi il 26 novembre una nuova ordinanza antialcol dopo la sperimentazione dello scorso agosto e settembre.

Il provvedimento, fino al 26 dicembre, intensificherà i divieti di detenzione e consumo di bevande alcoliche in strada dalle 17 alle 6 del mattino nell’area di Biumo. Infine viene potenziato il presidio sui mezzi di trasporto pubblico, rafforzando i controlli sugli autobus e nei principali punti

di snodo dei mezzi pubblici, in collaborazione con il servizio di trasporto locale e la Questura.