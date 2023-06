Controlli rafforzati a Angera: 4 denunce e 11 patenti ritirate

Ormai nelle località turistiche anche nel Varesotto si registra un considerevole aumento del traffico specialmente verso i locali pubblici, luoghi della movida frequentati dai giovani. A questo fenomeno non fa eccezione Angera e i comuni che si affacciano sulla sponda meridionale del Lago Maggiore, che grazie alla Provinciale 69 di Santa Caterina sono collegati al capoluogo varesino. Dunque un tratto stradale molto trafficato lungo il quale i controlli continueranno a essere rafforzati. Già nell’ultimo finesettimana i carabinieri della Compagnia di Gallarate e in particolare quelli della Stazione di Angera hanno intensificato i controlli per garantire un weekend appena passato all’insegna della sicurezza sulle strade. Le pattuglie in campo hanno controllato più di 110 persone e 50 veicoli ma nonostante la maggioranza degli automobilisti si sia dimostrata virtuosa, non sono comunque mancati coloro che, purtroppo, sono stati colti in fallo.

Quattro le persone denunciate: un uomo si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest mentre altri tre sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico compreso tra 0,9 gl e 1,09 gl. Inoltre, non sono mancate le contestazioni amministrative per altre sette persone che guidavano nonostante un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g.l. Ben undici le patenti ritirate a cui si aggiungono sanzioni amministrative per un ammontare di circa 3.500 euro. E il consiglio sempre valido rilanciato da parte dei carabinieri è : "Se guidi non bere".

R.F.