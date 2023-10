Luino, controlli della polizia locale in zona stazione: identificati alcuni giovani che bivaccano nello scalo

Luino (Varese) – È quotidiano l’impegno da parte della polizia locale a Luino, dove di recente alcuni episodi hanno suscitato allarme, per garantire la sicurezza. Durante alcuni controlli effettuati nelle zone comprese tra la stazione ferroviaria e via XXV Aprile, sono stati identificati diversi giovani che bivaccavano all’interno dello scalo.

Durante le verifiche, uno dei giovani è stato sorpreso proprio mentre consumava della sostanza stupefacente. Verifiche più approfondite hanno permesso agli agenti di recuperare altri 4 grammi di sostanza che il giovane aveva occultato negli slip. Il soggetto, maggiorenne e italiano, è stato segnalato alla Prefettura di Varese quale assuntore di sostanze stupefacenti. L’azione fa parte di un più ampio progetto, coordinato dalla Prefettura di Varese a livello provinciale.

Dall’amministrazione comunale fanno sapere che anche sul fronte della sicurezza stradale i controlli messi in atto dalla polizia locale di Luino fanno registrare buoni risultati. Il costante pattugliamento e la presenza assidua anche nelle frazioni, ha portato alla riduzione dei sinistri stradali rilevati sul territorio. Il dato che emerge in maniera preoccupante invece è il numero dei veicoli circolanti sprovvisti della copertura assicurativa; dall’inizio dell’anno infatti sono quasi un centinaio i veicoli sequestrati per la mancanza dell’assicurazione. “Dobbiamo sottolineare l’ottimo operato della nostra polizia locale”, afferma Ivan Martinelli, assessore alla sicurezza di Luino. “Quotidianamente impegnati nel presidio del territorio, affiancano e supportano in maniera perfetta le altre forze di polizia. Un lavoro in sinergia che dà i suoi risultati. Stiamo lavorando insieme perché possa accrescere non soltanto la sicurezza ma anche la percezione della stessa, minata da isolati episodi riconducibili ai soliti noti, Luino non è una città insicura. Presto l’amministrazione incontrerà i cittadini del centro e delle frazioni per presentare importanti novità a garanzia e tutela della sicurezza”.