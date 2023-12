Controlli a raffica sulle strade. Guida in stato di ebbrezza e tante auto senza revisione

Numerose auto senza regolare revisione, guida in stato di ebbrezza, uso del telefono mentre si è alla guida: c’è un po’ di tutto nell’elenco delle infrazioni rilevate dalla Polizia locale in occasione dell’ultimo fine settimana di controlli sulle strade. In quell’occasione, infatti, sono proseguiti i servizi straordinari dei Comandi appartenenti all’aggregazione Asse del Sempione, nell’ambito del progetto finanziato da Regione Lombardia "Dicembre in sicurezza".

Sulle strade si sono trovati a operare venti agenti dei Comandi di Legnano, Parabiago, Canegrate – San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, e Nerviano-Pogliano, impegnati in controlli strutturati per garantire la sicurezza urbana e stradale dalla prima serata all’una e trenta di notte.

I controlli hanno portato all’accertamento di 90 infrazioni al Codice della strada, tra le quali undici per veicolo non sottoposto a revisione, otto per la mancanza delle cinture di sicurezza, quattro per inefficienza dei dispositivi sicurezza, due per guida in stato di ebbrezza, due per mancanza della copertura assicurativa e una rispettivamente per: uso del telefono alla guida, velocità eccessiva, mancato rispetto dello stop e mancato rispetto del rosso al semaforo.

Due veicoli sono stati sottoposti a sequestro e alla fine dei controlli sono state due le patenti ritirate. I controlli per il contrasto al degrado urbano, effettuati nei punti a maggior rischio nei territori interessati, hanno portato anche al sequestro di una modica quantità di hashish e alla segnalazione di due persone a Pogliano Milanese.

