Continua il calo dei contagi in provincia di Varese. Una diminuzione non marcata, semmai una lieve discesa, ma comunque un miglioramento nei dati. Dal 9 al 15 aprile sono stati 1.722 i nuovi positivi sul territorio, con un tasso di incidenza di 192 casi ogni 100mila abitanti. Dal 2 all’8 invece il dato era di 1.899 nuovi positivi, con un tasso di 212. Si riduce l’età media tra i contagi più recenti, la dimostrazione che un numero minore di anziani sta contraendo il virus. Quello che preoccupa Ats Insubria è invece un aumento dei focolai nelle aziende, che vanno da un minimo di 2 casi ad un massimo di 30. I numeri sono ancora contenuti: l’obiettivo è quello di evitare che i contagi aumentino. "I focolai in ambito aziendale rappresentano il 5% del totale di tutta la Ats – ha spiegato Paolo Bulgheroni, direttore del Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria – ma è importante intercettarli. Per questo abbiamo creato il sistema Emercovid Aziende". Si tratta di un’evoluzione del portale già utilizzato da Ats per le informazioni ai sindaci e per l’attività di coordinamento con le scuole.

"Abbiamo pensato – continua Bulgheroni – di coinvolgere i medici delle aziende per identificare tempestivamente i contatti a rischio a seguito della segnalazione di un caso positivo". Sul fronte delle vaccinazioni intanto proseguono le attività negli hub allestiti sul territorio, a cui da ieri si è aggiunto anche quello di Arcisate. In provincia di Varese sono state erogate finora quasi 174mila dosi. Per gli over 80 si è conclusa la somministrazione della prima dose con il vaccino Pfizer. Da lunedì ha preso il via l’attività per la fascia 70-79 anni, per la quale viene utilizzato AstraZeneca, salvo quei casi specifici per cui il medico ritenga sconsigliabile tale siero (in sostituzione si usa Pfizer). Nei primi tre giorni di somministrazioni il 3% dei vaccinandi ha rifiutato il vaccino anglosvedese. Chi rinuncia alla dose non viene vaccinato e finisce in fondo alla lista. Nella fascia 70-79 ha già prenotato il proprio vaccino il 75% dei varesini, oltre 70mila persone. 6268 i disabili che si sono prenotati, 9166 invece il dato degli estremamente vulnerabili. Alta adesione anche tra gli insegnanti, cluster per il quale è stata raggiunta l’immunità di gregge. Per quanto riguarda le vaccinazioni domiciliari sono quasi 10mila le dosi già somministrate tra Varese e Como, e si sta iniziando con i richiami. L’obiettivo è chiudere l’attività entro fine mese. Le operazioni sono gestite con i medici di base: in provincia di Varese hanno aderito 465 su 542, l’86%, percentuale più alta della Lombardia.