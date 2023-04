Consegnavano droga in bici e monopattino Tre stranieri arrestati

Spacciavano in bicicletta e monopattino per le vie cittadine, a Gallarate, Cassano Magnago e Fagnano Olona, i tre tunisini, arrestati dai carabinieri di Busto Arsizio, avevano avviato dal 2020 un vero e proprio "delivery" della droga, con consegne veloci e quotidiane. Ieri gli uomini della compagnia bustese hanno dato esecuzione, nei comuni di Cassano Magnago, Gallarate e Candia Lomellina, a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Busto Arsizio su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di 3 uomini, tutti di nazionalità tunisina, di età compresa tra i 25 e i 30 anni, per i reati di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish. Nel corso dell’indagine sono stati sequestrati circa 800 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish per un totale complessivo di 5200 dosi.R.F.