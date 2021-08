Amara sorpresa per una famiglia saronnese che al ritorno dalle vacanze dovrà fare i conti con i danni provocati da un allegamento. L’altro giorno poco dopo mezzogiorno alcuni residenti in corso Italia si sono ritrovati con l’acqua che scendeva dal soffitto. E’ stato subito chiaro che era in corso un allagamento al piano di sopra ma l’appartamento era vuoto e i vicini in vacanza. Così i saronnesi hanno chiesto l’aiuto dei vigili del fuoco e della polizia locale. I pompieri hanno bloccato la perdita chiudendo la fornitura d’acqua all’abitazione dal locale tecnico del condominio mentre la polizia locale ha rintracciato i familiari dei proprietari che si sono occupati di risolvere il problema dell’acqua già fuoriuscita. Non è la prima "emergenza" da vacanza che si trovano ad affrontare i vigili del comando di piazza Repubblica che qualche giorno fa si sono occupati di un cane che soffriva di nostalgia. S.G.

