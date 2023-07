Condannato a 4 anni e 240mila euro per Favoreggiamento Immigrazione Clandestina

Arrestato nel dicembre scorso dalla Polizia di frontiera di Luino, un algerino di 43 anni, residente a Porto Ceresio, ieri pomeriggio è stato condannato a Varese a 4 anni e 240mila euro di multa per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna più alta, una pena di 6 anni e 380mila euro di multa, mentre il difensore aveva chiesto il minimo della pena. Per gli inquirenti l’algerino, la cui attività era stata monitorata per mesi, avrebbe costituito il terminale locale di un’organizzazione dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso il Nord Europa. I migranti, provenienti da Siria e raq, arrivavano a Porto Ceresio in treno da Milano, venivano accolti temporaneamente dal “passatore” algerino nella sua abitazione.